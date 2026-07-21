Городское население за 10 лет увеличилось на 15% в Грузии

В городах Грузии стало жить больше людей. При этом сельское население республики за минувшее десятилетие сократилось почти на 6,5%.

В Грузии с 2015 по 2025 год численность граждан, проживающих в городах, увеличилась на 309,8 тыс человек (рост на 14,5%). Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

Прирост прежде всего произошел в Тбилиси, в Аджарии и Квемо-Картли. В Мцхета-Мтианети численность населения осталась примерно на том же уровне, а в остальных сократились.

Сакстат отмечает, что рост населения страны за минувшие 10 лет связан с увеличением числа жителей в городских поселениях.

Что касается сельской местности, то там была зафиксирована устойчивая тенденция к сокращению населения. Так, с 2015 по 2025 год сельское население уменьшилось на 101,3 тыс человек (сокращение на 6,4%).

Напомним, на 1 января 2026 года численность населения Грузии вместе с мигрантами составляла более 3,9 млн человек.