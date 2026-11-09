Грузия готова участвовать в любых обсуждениях c ЕС – МИД

Глава МИД Грузии прокомментировала тот факт, что представителей страны не пригласили на Форум по вопросам расширения ЕС. Данное мероприятие пройдет в Брюсселе 15-16 ноября.

Грузия готова к любым обсуждениям и диалогу c Евросоюзом, но исключительно на том уровне, на котором проводятся встречи. Такое заявление сделал 11 ноября глава МИД страны Мака Бочоришвили.

Она отметила, что приглашения на другом уровне республика не будет рассматривать.

"Если Грузия будет приглашена на том уровне, на котором проходит министерская встреча, то, конечно, примет участие. Другие приглашения Грузия рассматривать не будет и не станет участвовать в этих встречах на ином уровне"

– Мака Бочоришвили

Он добавила, что позиция Грузии неоднократно доводилась до сведения Еврокомиссии. Если ЕС заинтересован в обсуждении вопросов связанности с Грузией, то ему нужно пригласить соответствующих представителей страны.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, приглашения на встречи на более низком уровне – это один из инструментов создания впечатления, будто Грузия находится в международной изоляции.

"Грузии нужны достойные партнеры и достойное партнерство. Мы готовы участвовать в любых дискуссиях с Евросоюзом и в любом формате диалога, но таким образом, чтобы не пострадали ни репутация страны, ни наше достоинство"

– грузинский министр

Напомним, в понедельник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что Грузии не было передано приглашение на Форум по вопросам расширения Евросоюза в Брюсселе. Он подчеркнул, что представители страны приглашены на отдельную министерскую конференцию по вопросам связанности, запланированную 16 ноября. При этом приглашение грузинской стороне направили на более низком уровне.