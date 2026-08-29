Садыр Жапаров будет баллотироваться на второй президентский срок

Действующий президент Киргизии Садыр Жапаров принял решение выдвинуть свою кандидатуру на очередные выборы президента, которые пройдут 27 января 2027 года: он уже подал заявление в ЦИК страны.

Глава Киргизии Садыр Жапаров будет участвовать в предстоящих 27 января 2027 года выборах президента страны, сообщили в пресс-службе Центризбиркома республики.

"Сегодня, 10 ноября, президент Киргизии Садыр Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента страны в порядке самовыдвижения"

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На сегодняшний день в ЦИК Киргизии поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на должность президента страны, прием заявлений закончится уже послезавтра, 12 ноября 2026 года, добавили в ЦИК Киргизии.

Напомним, Садыр Жапаров занимает пост президента Киргизии с 28 января 2021 года, с 15 октября по 14 ноября 2020 года он выполнял обязанности главы государства. До этого с 10 октября 2020 по 21 января 2021 года он занимал пост премьер-министра страны.