Армения гарантировала Ирану безопасность строительства Зангезурского коридора

Строительство Зангезурского коридора между Зангиланским районом Азербайджана и Нахичеванью никоим образом не приведет к новому витку эскалации между США и ИРИ, поскольку строительство будут вести только армянские компании.

Ереван официально заверил Тегеран: строительство Зангезурского коридора (TRIPP, "Маршрут Трампа") не приведет к изменению границ или геополитической конфигурации региона. Все строительные работы будут вестись армянскими компаниями, а американских военных на территории объекта не будет, заявил сегодня на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Иран внимательно следит за развитием событий, поскольку присутствие и вмешательство США в дела региона неизменно сопровождаются нестабильностью и угрозами безопасности"

- Эсмаил Багаи

Тегеран выступает за разблокирование транспортных коммуникаций, однако у иранских властей есть опасения в том, что проект может привести к изменению международно признанных границ и геополитической конфигурации региона, о чем иранская сторона незамедлительно проинформировала Армению, поведал дипломат, передает NEWS.am.

Тегеран поддерживает хорошие отношения с Ереваном и намерен открыто доводить Армении свои соображения, если этого потребуют интересы Ирана и других стран региона, добавил Эсмаил Багаи.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зангезурский коридор может открыться до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Дипломат напомнил, что текст документ уже парафирован, при этом и Баку, и Ереван официально не ставят под сомнение содержание договора, и единственное препятствие - необходимость изменений в Конституцию Армении.

Более того, подчеркнул глава МИД Армении, между сторонами уже сейчас установлен мир – на практике, так что запуск TRIPP можно не откладывать.