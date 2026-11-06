Газпром газифицировал четыре села в Дагестане

В четырех селах Цумадинского и Акушинского районов Дагестана специалисты Газпрома проложили более 8 км новых газовых сетей и подключили около 400 домовладений.

В Дагестане специалисты Газпрома подключили к системе газоснабжения села Саситли, Гадайчи и Кеди в Цумадинском районе и село Шукты в Акушинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз".

В компании уточнили, что проложенные 8,4 км распределительных сетей позволили газифицировать около 400 домовладений, а также школы, фельдшерско-акушерские пункты, мечети, дом культуры и здания администраций.

Отметим, в рамках программы догазификации Дагестана на 2026-2030 годы планируется газифицировать около 170 населенных пунктов и 29 тыс домовладений.

В текущем году власти республики выделили более 1 млрд рублей на строительство 41 объекта газификации, а всего в период с 2026 по 2028 годы из регионального бюджета на эти цели будет направлено 3,45 млрд рублей.