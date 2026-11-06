Снегопад закрыл Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана

В Дагестане началась сильная метель, из-за которой дорожные власти региона закрыли Харибский перевал в Гумбетовском районе, пока снегопад не дает начать работы по расчистке важной трассы.

Часть жителей Гумбетовского района Дагестана оказалась отрезанной от цивилизации сильным снегопадом, из-за которого пришлось перекрыть Харибский перевал, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Гумбетовском районе, автодорога регионального значения "Хасавюрт-Тлох" в районе Харибского перевала временно закрыта в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающимся снежной метелью и нулевой видимостью"

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Начать работы по очистке трассы пока не представляется возможным – дорожные власти республики ждут прекращения снегопада, передает ТАСС.

Как только дорога будет расчищена, власти сообщат об открытии движения автотранспорта, - добавили в пресс-службе.