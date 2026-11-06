Хуситы снова атаковали объекты Saudi Aramco

Правящее на севере Йемена движение йеменских хуситов "Ансар Аллах" подтвердило нанесение удара по финансовому центру в Эр-Рияде, где находится офис Saudi Aramco, сообщил в эфире телеканала Al Masirah представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Сообщаем о проведении четырех специализированных военных операций с применением баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА. Целями первой операции стали международный аэропорт имени короля Халеда, хранилища компании Saudi Aramco и финансовый центр в Эр-Рияде"
- Яхья Сариа
Вторая операция была направлена против объекта Saudi Aramco в Абкайке, - добавил представитель, передает РИА Новости.
Третья и четвертая операции были направлены против центров дислокации сил противника коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, а также их офицерского состава в провинциях Эль-Джауф и Мариб в Йемене.
В свою очередь министерство энергетики королевства сообщило, что фасад здания башни Saudi Aramco в Эр-Рияде незначительно пострадал в результате падения обломков, однако разрушения затронули пять этажей высотного здания.
Напомним, накануне мы писали о том, что хуситы совершили серию очередных ударов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Также ударам подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.
Также в рамках второй и третьей операций хуситы атаковали объекты компании в районе месторождения Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими в центральной части Саудовской Аравии.