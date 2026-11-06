Хуситы снова атаковали объекты Saudi Aramco

Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили о поражении финансовых объектов крупнейшей саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке на востоке королевства, на которых вспыхнул пожар.

Правящее на севере Йемена движение йеменских хуситов "Ансар Аллах" подтвердило нанесение удара по финансовому центру в Эр-Рияде, где находится офис Saudi Aramco, сообщил в эфире телеканала Al Masirah представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

"Сообщаем о проведении четырех специализированных военных операций с применением баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА. Целями первой операции стали международный аэропорт имени короля Халеда, хранилища компании Saudi Aramco и финансовый центр в Эр-Рияде"

- Яхья Сариа

Вторая операция была направлена ​​против объекта Saudi Aramco в Абкайке, - добавил представитель, передает РИА Новости.

Третья и четвертая операции были направлены против центров дислокации сил противника коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, а также их офицерского состава в провинциях Эль-Джауф и Мариб в Йемене.

В свою очередь министерство энергетики королевства сообщило, что фасад здания башни Saudi Aramco в Эр-Рияде незначительно пострадал в результате падения обломков, однако разрушения затронули пять этажей высотного здания.

Напомним, накануне мы писали о том, что хуситы совершили серию очередных ударов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Также ударам подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

Также в рамках второй и третьей операций хуситы атаковали объекты компании в районе месторождения Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими в центральной части Саудовской Аравии.