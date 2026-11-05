В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера - КСИР

КСИР сообщил об очередных инцидентах в акватории Ормузского пролива с участием трех нефтяных танкеров, подорвавшихся при следовании по несанкционированному маршруту.

​В Ормузском проливе на неразрешенном маршруте подорвались и загорелись три перевозящих нефть танкера. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил КСИР.

​По данным ведомства, инциденты произошли в результате отключения судами систем опознавания и действий американских военных, при этом иранские правила прохода неоднократно доводились до всех экипажей.

​"С первых часов сегодняшнего утра и до настоящего времени три нарушивших правила танкера на неразрешенном маршруте Ормузского пролива взорвались и охвачены сильным пожаром"

- ВМС КСИР

​Кроме того, в заявлении подчеркивается, что суда, нарушающие установленные требования при содействии армии США, в будущем ждет аналогичная участь.