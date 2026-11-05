В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера - КСИР

КСИР сообщил об очередных инцидентах в акватории Ормузского пролива с участием трех нефтяных танкеров, подорвавшихся при следовании по несанкционированному маршруту.
В Ормузском проливе на неразрешенном маршруте подорвались и загорелись три перевозящих нефть танкера. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил КСИР.
По данным ведомства, инциденты произошли в результате отключения судами систем опознавания и действий американских военных, при этом иранские правила прохода неоднократно доводились до всех экипажей.
"С первых часов сегодняшнего утра и до настоящего времени три нарушивших правила танкера на неразрешенном маршруте Ормузского пролива взорвались и охвачены сильным пожаром"
- ВМС КСИР
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что суда, нарушающие установленные требования при содействии армии США, в будущем ждет аналогичная участь.