В Казахстане инвестируют свыше $3 млрд в специальную экономическую зону

СЭЗ "Семей" откроется в Абайской области Казахстана. Инвестиции в проект составят более $3 млрд.

В Казахстане создадут специальную экономическую зону (СЭЗ) "Семей". В экономическую площадку планируется инвестировать 1,4 трлн тенге ($3,13 млрд), передает пресс-служба правительства Казахстана.

Производственная площадка будет локализована в районе Жанасемей Абайской области центральноазиатской республики. Площадь объекта составляет 600 га.

В состав СЭЗ войдет комплекс промышленных предприятий, которые будут выпускать в том числе экспортную продукцию. Запуск СЭЗ даст региону около 14 тыс рабочих мест.

Предполагается, что между предприятиями будут налажены логистические и производственные связи.