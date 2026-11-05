Вестник Кавказа

Российский посол встретился с замглавы МИД Турции

Российский посол встретился с замглавы МИД Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол России в Турции Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая, как сообщили в МИД Турции, провели встречу.

Переговоры российского посла в Турции Сергей Вершинин с замминистра иностранных дел Турции Мусой Кулаклыкая состоялась сегодня, такое сообщение распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

"Заместитель министра, посол Муса Кулаклыкая, принял посла Российской Федерации в Анкаре Сергея Вершинина"

- МИД Турции

Встреча была закрытой.

В министерстве иностранных дел Турции не сообщили, какой была повестка встречи. Каких-либо подробностей беседы также не озвучено.

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