Российский посол встретился с замглавы МИД Турции

Посол России в Турции Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая, как сообщили в МИД Турции, провели встречу.
Переговоры российского посла в Турции Сергей Вершинин с замминистра иностранных дел Турции Мусой Кулаклыкая состоялась сегодня, такое сообщение распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.
"Заместитель министра, посол Муса Кулаклыкая, принял посла Российской Федерации в Анкаре Сергея Вершинина"
- МИД Турции
Встреча была закрытой.
В министерстве иностранных дел Турции не сообщили, какой была повестка встречи. Каких-либо подробностей беседы также не озвучено.