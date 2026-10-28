Новая администрация США углубила сотрудничество с Арменией – Мирзоян

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства заявил об успешном развитии партнерства с США. Он подчеркнул, что новая администрация США еще больше углубила связи с республикой.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, каким образом промежуточные выборы в Соединенных Штатах сказались на отношениях двух стран.

Он отметил, что ранее представители оппозиции выражали опасения, что приход к власти администрации Дональда Трампа может поставить под угрозу стратегическое сотрудничество двух стран, однако на деле все получилось иначае.

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства пояснил, что новая администрация не только сохранила прежний курс, но и углубила двустороннее взаимодействие.

"Как мы увидели, новая администрация взяла эту повестку стратегического партнерства и еще больше ее углубила. Мы подписали документ, который называется "Всеобъемлющее стратегическое партнерство. Помимо этого, мы подписали меморандумы о сотрудничестве в сферах транспорта, логистики, искусственного интеллекта и в различных других областях"

– Арарат Мирзоян

Напомним, в августе этого года был обнародован проект программы армянского правительства на 2026-2031 годы. Из документа следует, что в ближайшие годы Ереван планирует развивать и укреплять партнерство с Вашингтоном.