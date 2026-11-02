Товарооборот Азербайджана и Китая достиг $3,46 млрд

За девять месяцев товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил $3,46 млрд. Грузоперевозки между странами в рамках Среднего коридора будут рекордными в этом году.

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй сообщила о росте товарооборота между двумя странами.

В январе-сентябре 2026 года взаимная торговля между Азербайджаном и Китаем достигла $3,46 млрд. Китай – крупнейший поставщик продукции на азербайджанский рынок, отметила она.

"Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" продолжает расширяться и приобретать конкретные формы. По ряду ключевых совместных проектов уже достигнуты положительные результаты"

– Лу Мэй

Посол отметила успешное завершение строительства крупнейшего на Южном Кавказе ветропарка, который был построен китайской компанией. Также китайская компания в Азербайджане возвела солнечную электростанцию "Гобустан" мощностью 100 МВт, сейчас объект подключен к единой энергосистеме страны.

"Контейнерные поезда, следующие из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту, обеспечивают значительный грузопоток по Среднему коридору, способствуя поддержанию стабильности глобальных производственных и логистических цепочек"

– Лу Мэй

Также дипломат сообщила, что в этом году будет установлен рекорд по числу контейнерных поездов Китай-Европа, следующих через Азербайджан по Транскаспийскому международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор).