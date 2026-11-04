Лига конференций: "Иберия 1999" уступила в гостях "Копенгагену"

"Иберия 1999" встречалась сегодня на выезде с датским "Копенгагеном" в рамках общего этапа Лиги конференций. Волевую победу одержали хозяева.

Вечером 5 ноября в Дании состоялась встреча 3-го тура общего этапа Лиги конференций между "Копенгагеном" и грузинским клубом "Иберия 1999".

Первый мяч был забит на 19-й минуте – отличился полузащитник хозяев Мохамед Эльюнусси с пенальти. На 22-й минуте "Копенгаген" удвоил преимущество благодаря автоголу защитника грузинской команды Вахида Селимовича. На 30-й минуте нападающий Амиран Дзагания сократил отставание в счете, однако на большее гостей не хватило. Финальный счет – 2:1 в пользу "Копенгагена".

В 4-м туре "Иберия 1999" отправится на выезд в Испанию. Соперником грузинской команды будет "Хетафе". Матч пройдет 26 ноября.