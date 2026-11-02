Посольство РФ в Турции поздравило с Днем народного единства

Посольство РФ в Турции поздравило россиян с праздником — Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.
Соответствующее поздравление было опубликовано на официальном сайте дипломатического представительства.
Отмечается, что Россия является многонациональной страной с большим культурным разнообразием.
Текст поздравления был опубликован на нескольких языках народов России, в том числе татарском, калмыцком, кабардинском и крымскотатарском.
"Нас объединяет не только общее прошлое, но и настоящая любовь к Родине, а многообразие народов, языков и культур делает нашу страну по-настоящему самобытной, неповторимой и сильной"
— Посольство России в Анкаре
В официальном сообщении отметили, что общие страницы истории России и Турции "вдохновляют на новые свершения, а взгляд в будущее открывает новые возможности и перспективы".