Вестник Кавказа

Посольство РФ в Турции поздравило с Днем народного единства

Посольство РФ в Турции поздравило с Днем народного единства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посольство России в Анкаре опубликовало поздравление в связи с празднованием Дня народного единства.

Посольство РФ в Турции поздравило россиян с праздником — Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Соответствующее поздравление было опубликовано на официальном сайте дипломатического представительства.

Отмечается, что Россия является многонациональной страной с большим культурным разнообразием.

Текст поздравления был опубликован на нескольких языках народов России, в том числе татарском, калмыцком, кабардинском и крымскотатарском.

"Нас объединяет не только общее прошлое, но и настоящая любовь к Родине, а многообразие народов, языков и культур делает нашу страну по-настоящему самобытной, неповторимой и сильной"

— Посольство России в Анкаре

В официальном сообщении отметили, что общие страницы истории России и Турции "вдохновляют на новые свершения, а взгляд в будущее открывает новые возможности и перспективы".

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