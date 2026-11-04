Россия отмечaет День народного единства

Четвертого ноября граждане России отмечают День народного единства, приуроченный к освобождению Москвы от польско-литовских интервентов силами ополчения в 1612 году.

Сегодня в России празднуют государственный праздник День народного единства. Во всех регионах страны проходят приуроченные к этой дате памятные акции и тематические выставки.

​Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства, отметив важность исторической памяти и пожелав гражданам успехов, благополучия и доброго здоровья.

​"Поздравляю Вас с Днём народного единства. Этот праздник посвящён великому подвигу нашего народа, который по зову сердца в трудный для страны час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, возродил и укрепил Державу. Ратные и трудовые свершения предков, их сплочённость и беззаветная любовь к Отечеству, верность патриотическим и духовным идеалам служат достойным примером для нас и будущих поколений"

- Владимир Путин

Традиционно 4 ноября глава государства возлагает цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, а также лично вручает в Кремле государственные награды и премии.

Исторически этот праздник связан с событиями 1612 года. В этот период в Нижнем Новгороде было сформировано народное ополчение, во главе которого встали земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Им удалось объединить представителей разных сословий для защиты страны от иностранных захватчиков.

В ноябре 1612 года силы ополчения вытеснили польско-литовские отряды из Москвы. Освобождение столицы стало поворотным моментом, который ознаменовал фактическое завершение периода Смутного времени в России.

Напомним, праздник ежегодно отмечается с 2005 года и является официальным выходным. Он пришел на смену Дню согласия и примирения, который ранее праздновался 7 ноября.