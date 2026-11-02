Песков сообщил о подготовке к трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин работают над организацией трехсторонней встречи глав государства.

Россия, США и Китай ведут работу над организацией трехсторонней встречи на высшем уровне, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее газета Financial Times сообщила об обсуждениях, которые проводят представители Москвы, Вашингтона и Пекина относительно возможного трехстороннего саммита между Владимиром Путиным, ДональдомТрампом и Си Цзиньпином.

"Работа по организации такой встречи ведется"

- Дмитрий Песков

Напомним, что накануне представитель Кремля заявил, что президенты России и США в любом случае проведут разговор, если приедут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, который состоится 18-19 ноября. По словам Пескова, формат такого общения пока не известен, это может быть отдельно организованная встреча либо беседа на полях мероприятия.