Песков сообщил о подготовке к трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си

Россия, США и Китай ведут работу над организацией трехсторонней встречи на высшем уровне, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета Financial Times сообщила об обсуждениях, которые проводят представители Москвы, Вашингтона и Пекина относительно возможного трехстороннего саммита между Владимиром Путиным, ДональдомТрампом и Си Цзиньпином.
"Работа по организации такой встречи ведется"
- Дмитрий Песков
Напомним, что накануне представитель Кремля заявил, что президенты России и США в любом случае проведут разговор, если приедут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, который состоится 18-19 ноября. По словам Пескова, формат такого общения пока не известен, это может быть отдельно организованная встреча либо беседа на полях мероприятия.