На ремонт электросетей Карачаево-Черкесии перед зимой направили более 217 млн рублей

Более 217 млн рублей направил филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" на ремонт и подготовку электросетей к предстоящей зиме в Карачаево-Черкесии.

В Карачаево-Черкесии энергетики филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" отремонтировали и подготовили к зиме 265,1 км линий электропередачи различного класса напряжения. Информацию об этом сообщает пресс-служба ПАО.

На реализацию технических мероприятий направлено 217,3 млн рублей, что составляет 107% от плана компании. Работы выполнены в рамках программы ремонта энергообъектов филиала на 2026 год.

"Энергетики заменили 274 дефектные опоры, 894 поврежденных изолятора, 3,1 км грозозащитного троса и 20,7 км провода, в том числе на самонесущий изолированный"

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Сотрудники "Карачаево-Черкесскэнерго" провели техническое обслуживание и ремонт 62 подстанций 35-110 кВ. В ходе работ обновлено около 2,2 тыс единиц оборудования, среди которых 90 силовых трансформаторов и порядка 170 выключателей, а к прохождению зимнего пика нагрузок подготовлена 161 трансформаторная подстанция.