Аббас Аракчи: Иран остается в ДНЯО и позитивное оценивает предложение Джея Ди Вэнса

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал интервью арабскому ТВ-каналу "Аль-Джазира", в котором рассказал об актуальных подходах Тегерана к урегулированию конфликта с США и перспективах работы с МАГАТЭ.
В первую очередь он подчеркнул, что Иран ни в коем случае не уклоняется от исполнения обязательств Договора о нераспространении ядерного оружия и не планирует выходить из ДНЯО.
В то же время он признал, что нормализация сотрудничества с МАГАТЭ остается отдаленной перспективой. Аракчи пояснил, что устав МАГАТЭ не рассчитан на текущую ситуацию в Иране – агентство не имеет документов по правилам работы на поврежденных ракетно-бомбовыми ударами ядерных объектах, поэтому Тегеран не будет их допускать на пострадавшие заводы.
Министр позитивно отреагировал на предложение вице-президента США Джея Ди Вэнса возобновить ирано-американские переговоры и его готовность лично представлять на встречах Вашингтон, но подчеркнул, что сначала американская стороны должна принять предварительные условия Тегерана.
"Наши условия включают снятие санкций, введенных после Исламабадского меморандума, и сокращение американских сил в регионе. Мы решим, будут переговоры прямыми или непрямыми, после того как Вашингтон согласится на наши условия"
– Аббас Аракчи
Что касается перспектив возобновления активных боевых действий, то Тегеран готов к ним, добавил министр, отметим, что силы Корпуса стражей Исламской революции находятся в состоянии повышенной боевой готовности.