Аббас Аракчи: Иран остается в ДНЯО и позитивное оценивает предложение Джея Ди Вэнса

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи в интервью катарским СМИ изложил текущие позиции иранского руководства по ядерным и военным вопросам.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал интервью арабскому ТВ-каналу "Аль-Джазира", в котором рассказал об актуальных подходах Тегерана к урегулированию конфликта с США и перспективах работы с МАГАТЭ.

В первую очередь он подчеркнул, что Иран ни в коем случае не уклоняется от исполнения обязательств Договора о нераспространении ядерного оружия и не планирует выходить из ДНЯО.

В то же время он признал, что нормализация сотрудничества с МАГАТЭ остается отдаленной перспективой. Аракчи пояснил, что устав МАГАТЭ не рассчитан на текущую ситуацию в Иране – агентство не имеет документов по правилам работы на поврежденных ракетно-бомбовыми ударами ядерных объектах, поэтому Тегеран не будет их допускать на пострадавшие заводы.

Министр позитивно отреагировал на предложение вице-президента США Джея Ди Вэнса возобновить ирано-американские переговоры и его готовность лично представлять на встречах Вашингтон, но подчеркнул, что сначала американская стороны должна принять предварительные условия Тегерана.

"Наши условия включают снятие санкций, введенных после Исламабадского меморандума, и сокращение американских сил в регионе. Мы решим, будут переговоры прямыми или непрямыми, после того как Вашингтон согласится на наши условия"

– Аббас Аракчи

Что касается перспектив возобновления активных боевых действий, то Тегеран готов к ним, добавил министр, отметим, что силы Корпуса стражей Исламской революции находятся в состоянии повышенной боевой готовности.