Вугар Керимов назвал площадь будущего Карабахского нацпарка

Площадь Карабахского нацпарка составит почти 90 тыс га. Природная территория охватит сразу пять азербайджанских районов.

Замглавы Минэкологии Вугар Керимов назвал площадь Карабахского национального парка, который откроется на территории пяти районов Азербайджана. По словам Керимова, площадь природной территории составит почти 90 тыс га (900 кв км).

По словам министра, власти ведут работы по восстановлению лесных угодий. Сейчас восстановлен лес на площади в 600 га. Для продвижения процесса на территории Джебраильского района возведен лесной учебный и питомниководческий центр, который в будущем сможет поставлять 2 млн саженцев в год.

Как отметил Керимов, ранее в регионе действовали два заповедника и четыре заказника. Карабахский нацпарк будет включать в себя территории Агдеринского, Ходжалинского, Лачинского, Кельбаджарского и Шушинского районов.