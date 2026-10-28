Вестник Кавказа

Число жертв обрушения скалы в Каппадокии возросло до трех

Каппадокия
© Фото: Ильяс Геннед/ “Вестник Кавказа“
В районе обрушения скалы в Каппадокии обнаружили тело еще одного погибшего, общее число жертв происшествия возросло до трех человек.

Тело еще одного погибшего обнаружили в районе обрушения скалы в турецкой Каппадокии, рассказал губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек. 

"Обнаружено тело еще одного погибшего"

– Хюсейин Кек

Инцидент произошел сегодня возле входа в музей Каппадокии. Обрушение скалы было вызвано оползнем, который возник из-за сильных дождей. 

С учетом обнаружения тела еще одного погибшего общее число жертв возросло до трех. Пять человек пострадали, разборы завалов продолжаются.

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