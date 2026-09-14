Налоги для особо богатых граждан изменят в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал поручение правительству подготовить предложения по изменению налогов для жителей страны, обладающих большими состояниями.

Кабинету министров Казахстана предстоит за месяц разработать предложения по изменениям в налогообложение для особо богатых жителей страны, соответствующее поручение дал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

По словам главы правительства, министерство национальной экономики должно будет завершить работу над пакетом точечных поправок в новый Налоговый кодекс, они должны быть также согласованы с госорганами.

Премьер подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить изменениям в налогообложении для обладающим большим богатством людей.

"Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок изучить международный опыт и внести подходы по налогообложению особо состоятельных граждан"

- Олжас Бектенов

Напомним, что накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил о необходимости вносить поправки во вступивший недавно в силу Налоговый кодекс. В том числе глава государства выразил мнение об актуальности вопроса повышенной ставки налогов для обладателей больших состояний, уточнив, что никаких ограничений на законные активы накладываться не будет.