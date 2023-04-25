Линейку турецких электромобилей пополнят бюджетной моделью

Руководство первого турецкого завода электромобилей Togg анонсировало расширение модельного ряда производимых авто, который пополнится двухмоторные версии T10X 4More и T10F 4More и бюджетной моделью T6X.

Турецкий производитель электромобилей Togg не только наращивает производство, но и расширяет модельный ряд автотехники и развивает зарядную инфраструктуру для нее.

С начала серийного производства, стартовавшего в 2023 году, турецкие электромобили снискали популярность не только в Турции, где каждый третий проданный электромобиль – турецкого производства, но и в Европе, в частности в Германии. Продажи моделей T10X и T10F в стране начались в сентябре 2025 года, и по итогам испытаний Euro NCAP обе модели уже получили пять звезд, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Останавливаться на достигнутом производители не собираются: в июне 2027 года на рынок страны выйдет новая модель T6X, которая будет значительно доступнее моделей T10X и T10F, рассказал председатель совета директоров TOGG Фуат Тосъялы.

Новые версии получат и уже выпускаемые электромобили: ими станут двухмоторные версии T10X 4More и T10F 4More мощностью 435 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Н·м. Их запас хода превышает 500 км.

Еще одна новинка, которая вскоре появится в продаже – автомобиль серии T10F 4More Kehribar в семи цветах кузова, характеристики которой пока не разглашаются.