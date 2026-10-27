Вестник Кавказа

В Грузии разрешили проводить международные турниры по азартным играм

В Грузии разрешили проводить международные турниры по азартным играм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии одобрил поправки, разрешающие проведение международных турниров по азартным играм. Власти рассчитывают привлечь обеспеченных туристов в страну.

Власти Грузии одобрили проведение в стране международных турниров по азартным играм. Соответствующие постановление принято парламентом страны, который одобрил поправки к закону об организации азартных игр. 

Власти мотивировали решение привлечением в страну туристов с высоким финансовым статусом. В качестве ориентира взяты другие европейские страны, куда приезжают тысячи туристов для участия в азартных мероприятиях. 

Согласно закону, к турнирам получат допуск только 20% граждан Грузии от общего числа участников.

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