В Грузии разрешили проводить международные турниры по азартным играм

Парламент Грузии одобрил поправки, разрешающие проведение международных турниров по азартным играм. Власти рассчитывают привлечь обеспеченных туристов в страну.

Власти Грузии одобрили проведение в стране международных турниров по азартным играм. Соответствующие постановление принято парламентом страны, который одобрил поправки к закону об организации азартных игр.

Власти мотивировали решение привлечением в страну туристов с высоким финансовым статусом. В качестве ориентира взяты другие европейские страны, куда приезжают тысячи туристов для участия в азартных мероприятиях.

Согласно закону, к турнирам получат допуск только 20% граждан Грузии от общего числа участников.