Вестник Кавказа

МИД РФ прокомментировал возможную операцию США против Ирана после выборов

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США в скором времени могут провести новую операцию против Ирана. В МИД РФ считают, что пока об этом говорить преждевременно, напомнив, что далеко не всегда подобные заявления реализуются.

В МИД России прокомментировали планы Соединенных Штатов возобновить военные действия против Ирана после выборов в конгресс, запланированных на 3 ноября.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко отметил, что в публичном пространстве ведется много рассуждений о намерениях США, однако они не всегда реализуются, передает ТАСС.

Он добавил, что Москва знает данную информацию, но не будет заниматься гаданием, начнут ли США кампанию против Ирана.

"Мы тоже знаем эту информацию, эти сообщения СМИ. Но мы не занимаемся гаданием на хрустальном шаре, поэтому давайте посмотрим, дождемся реальных событий. Много заявлений идет слишком, но не всегда они реализуются"

– Андрей Руденко

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности новой операции против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон уже уведомил ряд стран Персидского залива о своем намерении возобновить военные действия против Исламской Республики.

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