Иран на 400% нарастил поставки креветок в Россию из Бушера

За полгода экспорт креветок из южной провинции Бушер в Иране в Россию увеличился на 382% и достиг $22 млн.

Поставки креветок из провинции Бушер в Иране на российский рынок за полгода выросли на 382%, сообщил заместитель исполнительного директора управления таможни провинции Али Исмаилпур.

В таможне уточнили, что экспорт с 21 марта по 22 сентября (первые шесть месяцев иранского года) составил почти 6,5 тыс т креветок, что больше прошлогодних данных за тот же период на 152%. В стоимостном выражении экспорт вырос сильнее – на 382%, до $22 млн.

"За шесть месяцев в Россию было экспортировано 6,47 тыс тонн креветок, выращенных в провинции Бушер, на сумму $22 млн"

– Али Исмаилпур

Он отметил, что креветки – главный экспортный продукт провинции. В топ-3 входят также томаты и финики.

Всего за шесть месяцев через таможни провинции Бушер на экспорт было отправлено 6,46 млн т продукции на сумму $3,08 млрд, импорт региона составил 139 тыс т продукции на $557 млн.