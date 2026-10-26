Новые автобусы начнут ездить между Рустави и Тбилиси

Грузинское правительство объявило тендер на закупку новых автобусов. Они будут курсировать между городами Рустави и Тбилиси.

В Грузии между городами Рустави и Тбилиси в скором времени начнут курсировать новые автобусы. Об этом свидетельствуют данные портала гостендеров.

Тендер на закупку 70 автобусов объявило правительство республики. На эти цели планируется потратить около 36,5 млн лари.

Прием заявок на участие в тендере начнется 29 октября, а завершится на следующий день в 16:00.

Как отмечается, приобрести планируется низкопольные автобусы первого класса, заводского производства, категории М3.

Транспортные средства должны быть выпущены в нынешнем году, а их пробег должен составлять не более 2 тыс километров. Кроме того, все автобусы должны быть одной марки и модели, с левосторонним управлением.