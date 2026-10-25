Вестник Кавказа

Закрытое совещание с участием ключевых чиновников прошло в Турции

Закрытое совещание с участием ключевых чиновников прошло в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий лидер созвал закрытое совещание чиновников. В нем, в частности, приняли участие главы МВД, МИД и Минобороны и руководитель Национальной разведывательной организации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытое для СМИ совещание с участием представителей ключевых министерств и ведомств. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Встреча состоялась в президентском комплексе в Анкаре. На ней присутствовали глава Минюста Акин Гюрлек, глава МВД Мустаф Чифтчи, глава МИД Хакан Фидан, глава Минобороны Яшар Гюлер, глава Минпромтеха Мехмет Фатих Каджыр, глава Минтранса Абдулкадир Уралоглу и руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Кроме того, в заседании участвовали генсек администрации президента, глава президентского управления кибербезопасности, руководитель управления по коммуникациям при президенте, глава управления оборонной промышленности, начальник секретариата президента и генсек Совета нацбезопасности.

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