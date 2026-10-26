США выступают за расширение диалога с Россией – Лавров

Сергей Лавров заявил, что США нацелены на расширение контактов с Россией во всех направлениях сотрудничества.

Белый дом выступает за расширение и углубление связей США с РФ с охватом как можно большего числа направлений сотрудничества, рассказал глава российской дипломатии Сергей Лавров.

"Администрация президента Трампа... открыта к диалогу с нами. И администрация Трампа открыто выступает за то, чтобы этот диалог развивался, углублялся, охватывал как можно больше направлений"

– Сергей Лавров

Лавров также отметил, что европейские страны стали высказываться в пользу восстановления диалога с Москвой.

Напомним, что РФ и США ранее достигли договоренностей относительно поставок российского дизеля. Для этого администрация Дональда Трампа на месяц сняла ограничения на экспорт топлива из РФ.