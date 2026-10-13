Вестник Кавказа

МИД Омана оценил возможность заключения сделки между США и Ираном

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Урегулирование ирано-американского конфликта находится "в пределах досягаемости", заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

Иран и США были близки к заключению соглашения во время предыдущих переговоров, считает глава внешнеполитического ведомства Омана Бадр аль-Бусаиди.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами Кембриджского университета в Великобритании.

Он отметил, сто и сейчас урегулирование ирано-американского конфликта находится "в пределах досягаемости".

"Оман считал, что переговоры между Ираном и Соединенными Штатами продвигались успешно и что соглашение уже находилось в пределах досягаемости. Мы по-прежнему придерживаемся этого мнения"

 — Бадр аль-Бусаиди

Он уточнил, что "основные компоненты такого соглашения все еще существуют".

Тем не менее, отметил аль-Бусаиди, пока что "путь к возобновлению переговоров труден" и для США, и для Исламской Республики.

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