МИД Омана оценил возможность заключения сделки между США и Ираном

Иран и США были близки к заключению соглашения во время предыдущих переговоров, считает глава внешнеполитического ведомства Омана Бадр аль-Бусаиди.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами Кембриджского университета в Великобритании.
Он отметил, сто и сейчас урегулирование ирано-американского конфликта находится "в пределах досягаемости".
"Оман считал, что переговоры между Ираном и Соединенными Штатами продвигались успешно и что соглашение уже находилось в пределах досягаемости. Мы по-прежнему придерживаемся этого мнения"
— Бадр аль-Бусаиди
Он уточнил, что "основные компоненты такого соглашения все еще существуют".
Тем не менее, отметил аль-Бусаиди, пока что "путь к возобновлению переговоров труден" и для США, и для Исламской Республики.