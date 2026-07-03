Вестник Кавказа

Wizz Air начала летать между Ереваном и Эйндховеном

Wizz Air начала летать между Ереваном и Эйндховеном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Венгерская малобюджетная авиакомпания Wizz Air начала выполнять полеты между ереванским аэропортом Звартноц и голландским Эйндховеном: полеты будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Венгерский лоукостер, авиакомпания Wizz Air, накануне запустила прямые авиарейсы Ереван – Эйндховен (Нидерланды), сообщает пресс-служба международного аэропорта "Звартноц".

Отмечается, что полеты будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, передает Sputnik Армения.

Намерения венгерских авиаторов озвучивались еще в марте, однако точную дату старта полетов в компании не указывали, говорится в сообщении.

Напомним, сейчас аэропорт столицы Армении согласно официальному расписанию полетов обслуживает 45 авиакомпаний, включая местные и международные линии.

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