Урожай оливок на востоке Грузии по итогам года может достигнуть 700 тонн

Производство оливок на востоке Грузии показывает активный рост за счет финансовой поддержки государства. Благодаря этому в 2026 году ожидается собрать до 700 т урожая.

В грузинском регионе Кахети ожидают значительный рост урожая оливок и выход производства на новый уровень благодаря государственному финансированию и технологиям. Об этом сообщает Минсельхоз страны со ссылкой на министра сельского хозяйства Давида Сонгулашвили.

Согласно прогнозам ведомства, в 2026 году урожай с плодоносящих садов составит от 500 до 700 т. Переработкой плодов занимается предприятие "Оливки Сванидзе", которое способно принимать до 80 т сырья в день и обеспечивает сезонной работой до 120 человек.

"Развитие культуры оливок в Грузии имеет важный потенциал. Вместе с увеличением площади садов растут и возможности получения урожая, а также развития местного производства, что дает фермерам возможность реализовывать свой урожай"

- Давид Сонгулашвили

Отмечается, что для поддержки отрасли власти используют целевые программы Агентства развития села. В рамках проекта "Посади будущее" на развитие культуры оливок в масштабах страны выделили порядка $9,5 млн, из которых $7,4 млн направили на посадки в Кахети площадью более 3 тыс га.