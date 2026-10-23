Мировые цены на нефть продолжают показывать снижение

На фоне ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке эталонные марки Brent и WTI продолжают дешеветь, при этом азербайджанская нефть Azeri Light растет в цене.

Стоимость нефти эталонных марок Brent и WTI продолжает снижаться на фоне надежд на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным лондонской биржи ICE Futures, стоимость декабрьских контрактов на нефть марки Brent упала на 1,02%, опустившись до $114,61 за баррель.

В то же время фьючерсы на WTI с поставкой в декабре потеряли 1,09% на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), остановившись на уровне $100,65 за баррель.

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке поднялась на 0,8% (на $1,01) — до $127,6 за баррель. На базисе FOB в турецком порту Джейхан котировки повысились на 1,31%, достигнув $116,4.

Напомним, представители стран Мекканского оборонного соглашения на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия для предотвращения военной эскалации. При этом снижение нефтяных котировок ограничено продолжающимися атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе.