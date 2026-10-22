Мирзоян: оснований для исключения Армении из ЕАЭС нет

В Армении не видят оснований для того, чтобы исключать республику из ЕАЭС. Так глава МИД страны прокомментировал доклад членов Евразийского межправсовета по дальнейшему членству Армении.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции во вторник прокомментировал доклад членов Евразийского межправсовета и выразил несогласие с приведенными в документе обоснованиями возможной временной приостановки участия Армении в ЕАЭС.

"Армения не нарушала и не собирается нарушать какую-либо регуляторику в рамках ЕАЭС. Понимаю, что наши коллеги приложили усилия, чтобы найти какие-то правовые обоснования для исключения Армении из ЕАЭС, но я не согласен с этими обоснованиями"

– Арарат Мирзоян

В докладе говорится, что стороны договора о ЕАЭС в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права, в частности, с положениями Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, имеют право принять совместное решение о приостановке действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в отношении Армении.

"Мы добросовестно выполняем наши обязательства, надеемся, что и другие коллеги по ЕАЭС будут добросовестно выполнять свои обязательства и в рамках ЕАЭС, и на двусторонней основе"

– Арарат Мирзоян

Армянский министр отметил, что в докладе также просматриваются политические устремления. Он указал на то, что Армения имеет суверенное право принимать решения о своем курсе.

"Наша позиция следующая - что бы ни было, в основе наших решений и поведения будет право самостоятельно принимать решения, зашита нашей государственности, независимости, суверенитета. И это не будет предметом торга"

– Арарат Мирзоян

Глава МИД РА добавил, что Ереван попытаемся "иметь конструктивную вовлеченность и разговор" с коллегами по ЕАЭС.

Доклад Евразийского межправсовета поступит на рассмотрение членам Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), главам стран ЕАЭС, заседание состоится в декабре.

В докладе подчеркивается, что планы Армении по евроинтеграции несут "риски достижения целей Функционирования ЕАЭС, определенных Договором о Евразийском экономическом Союзе".