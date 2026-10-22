Мирзоян: оснований для исключения Армении из ЕАЭС нет

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции во вторник прокомментировал доклад членов Евразийского межправсовета и выразил несогласие с приведенными в документе обоснованиями возможной временной приостановки участия Армении в ЕАЭС.
"Армения не нарушала и не собирается нарушать какую-либо регуляторику в рамках ЕАЭС. Понимаю, что наши коллеги приложили усилия, чтобы найти какие-то правовые обоснования для исключения Армении из ЕАЭС, но я не согласен с этими обоснованиями"
– Арарат Мирзоян
В докладе говорится, что стороны договора о ЕАЭС в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права, в частности, с положениями Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, имеют право принять совместное решение о приостановке действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в отношении Армении.
"Мы добросовестно выполняем наши обязательства, надеемся, что и другие коллеги по ЕАЭС будут добросовестно выполнять свои обязательства и в рамках ЕАЭС, и на двусторонней основе"
– Арарат Мирзоян
Армянский министр отметил, что в докладе также просматриваются политические устремления. Он указал на то, что Армения имеет суверенное право принимать решения о своем курсе.
"Наша позиция следующая - что бы ни было, в основе наших решений и поведения будет право самостоятельно принимать решения, зашита нашей государственности, независимости, суверенитета. И это не будет предметом торга"
– Арарат Мирзоян
Глава МИД РА добавил, что Ереван попытаемся "иметь конструктивную вовлеченность и разговор" с коллегами по ЕАЭС.
Доклад Евразийского межправсовета поступит на рассмотрение членам Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), главам стран ЕАЭС, заседание состоится в декабре.
В докладе подчеркивается, что планы Армении по евроинтеграции несут "риски достижения целей Функционирования ЕАЭС, определенных Договором о Евразийском экономическом Союзе".