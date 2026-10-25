Обладателем "Золотого мяча" 2026 года стал Харри Кейн

Харри Кейн стал первым англичанином за 25 лет, завоевавшим "Золотой мяч". В 2001 году награда досталась Майклу Оуэну.

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн выиграл "Золотой мяч".

Форвард впервые стал обладателем награды. Он стал также первым игроком из Бундеслиги с 1996 года, который получил эту награду. Тогда приз вручили Маттиасу Заммеру из дортмундской "Боруссии".

Кроме того, Кейн стал первым англичанином за 25 лет, завоевавшим "Золотой мяч". В 2001 году обладателем награды стал Майкл Оуэн.

Напомним, в минувшем сезоне 33-летний форвард стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии. Лучший бомбардир чемпионата Германии с 36 голами. В составе сборной Англии он занял третье место на чемпионате мира 2026 года.