Открытие VII Всемирного форума по межкультурному диалогу проходит в Баку

В столице Азербайджана в эти минуты открывается VII Всемирный форум по межкультурному диалогу "Диалог во имя общего будущего". На мероприятии выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Церемония открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу под названием "Диалог во имя общего будущего" проходит в Баку, на ней выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В своем выступлении он заявил, что Азербайджан представляет собой оплот стабильности в нестабильном регионе. Глава государства подчеркнул, что сегодня в стране отсутствуют внутренние риски, а общество демонстрирует единство по всем вопросам. Ильхам Алиев отметил, что за годы независимости Азербайджан не только сохранил свои традиции и образ жизни, но и упрочил их.

Глава государства подчеркнул, что Всемирный форум межкультурного диалога в последние годы является эффективной и инклюзивной платформой, содействующей развитию межкультурных отношений и других областей. Он обратил внимание на то, участники форума рассматривают актуальные вопросы мировой повестки.

Президент Азербайджана также пояснил, что вопросы, связанные с межкультурными и межконфессиональными отношениями, играют одну из наиболее важных ролей в повестке дня Баку.

"Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной. Мы находимся между Европой и Азией, и на протяжении веков Азербайджан служил культурным мостом между Азией и Европой"

- Ильхам Алиев

Глава государства заявил о значении мультикультурализма и традиций религиозной и этнической терпимости: он назвал их наследием, полученным из глубины веков, и указал на важное их значение в наши дни.

Ильхам Алиев напомнил об одной из ключевых причин успешного развития и стабильности Азербайджана – гармонии в обществе, где представители всех этнических групп и религий, согласно Конституции АР, не только имеют равные права, но и живут вместе как одна семья.

Президент обратил особое внимание на очень высокий уровень в азербайджанском обществе солидарности, взаимопонимания и уважения. Он пояснил, что все народы Азербайджана сплачиваются вокруг национальных идей, одна из которых - азербайджанство.

Глава государства подчеркнул, что это единство сыграло важную роль в самые сложные моменты истории независимости Азербайджана. Так, напомнил он, во время военной агрессии и оккупации Азербайджана Арменией, в том числе во время Второй Карабахской войны, представители всех этнических групп и религий слились в железный кулак.

"Это - символ нашей победы"

- Ильхам Алиев

Президент рассказал об освобождении Азербайджаном своих земель от многолетней оккупации, пояснив, что Азербайджан сделал это опираясь на Устав ООН и собственное право на самооборону.

"Мы восстановили международное право и справедливость. Мы собственными силами обеспечили выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году"

- Ильхам Алиев

Глава государства также констатировал, что почти каждый год в мире начинаются новые войны, и напомнил в связи с этим об опыте Азербайджана.

"Мы вышли из войны победителями, и наша борьба была справедливой. После того как враг капитулировал, мы не двинулись дальше, а остановились и предложили мир"

- Ильхам Алиев

Он отметил, что этот опыт стоит изучать, так как он очень ценный и может помочь урегулированию некоторых конфликтов.

Президент также коснулся темы двойных стандартов, пояснив, что азербайджанское общество считает их недопустимыми. Ильхам Алиев подчеркнул, что данный принцип должен применяться не только при урегулировании конфликтов.