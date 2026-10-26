Тбилиси принимает II Финансовый саммит

В столице Грузии сегодня стартовал второй Финансовый саммит. На мероприятие собрались представители 60 стран мира и крупных компаний.

II Финансовый саммит начался в Тбилиси во вторник, он будет проходить сегодня и завтра.

Участниками события станут свыше 800 человек и порядка 100 спикеров высокого уровня, в том числе представители центробанков Китая, Казахстана, Албании, Армении, Боснии и Герцеговины. Приедут в столицу Грузии также представили крупных компаний, в частности, Swift, UnionPay, Tether и Ant International.

Ключевой темой саммита станет развитие региональных финансовых коридоров, то есть работа на стыке политики, финансов и технологий. В частности, будут рассмотрены вопросы цифровых активов, платежей, ИИ и кибербезопасности.

В ходе выступления на открытии форума премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что с давних времен она соединяла Восток и Запад. В сегодняшней ситуации, когда в мире происходят масштабные экономические и геополитические изменения, эта историческая роль обретает новый смысл, подчеркнул политик.

"Наше стратегическое расположение, инфраструктура, макроэкономическая стабильность и благоприятный инвестиционный климат создают хорошую основу для того, чтобы Грузия стала региональным центром торговли, логистики, финансов и технологических инноваций"

- Ираклий Кобахидзе