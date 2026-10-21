В США понимают важность сотрудничества с Россией – Дмитриев

Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах и отметил, что в США все больше понимают значение сотрудничества с Россией.

В Вашингтоне понимают, что для интересов США важно сотрудничество с Россией, рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя недавние переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в российской столице в беседе с газетой Le Monde.

"До этой встречи в Москве мы уже провели много времени в Вашингтоне, общаясь с Министерством финансов, Министерством энергетики и другими ведомствами. В администрации Трампа растет понимание того, что сотрудничество с Россией жизненно важно для национальных интересов Соединенных Штатов"

– Кирилл Дмитриев

По словам спецпредставителя российского президента, переговорщики Стив Уиткоффа и Джаред Кушнер играют "решающую роль в поиске реалистичных компромиссов".

Ожидается, что в ноябре в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры РФ, США и Украины.