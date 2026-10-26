Ильхам Алиев встретился с гендиректором ИСЕСКО Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом прошла сегодня в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с гендиректором ИСЕСКО Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом. Встреча состоялась в Баку.

Генеральный директор ИСЕСКО поздравил главу азербайджанского государства с успешным проведением VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Салим бен Мухаммед аль-Малик отметил большой интерес, который вызвало выступление президента Азербайджан на форуме. Гендиректор ИСЕСКО указал на большую роль, которую может сыграть опыт Азербайджана по прекращению войн, особенно учитывая конфликты, ведущиеся в мире. Салим бен Мухаммед аль-Малик также указал на особую актуальность в контексте современных международных отношений позиции Ильхама Алиева по поводу невмешательства во внутренние дела государств.

Он также выразил признательность президенту Азербайджана за его постоянную поддержку деятельности ИСЕСКО, а также за добровольные финансовые пожертвования. Обратив внимание на важные задачи, которые стоят перед ИСЕСКО, Салим бен Мухаммед аль-Малик дал высокую оценку в связи с поддержкой Азербайджаном проектов, цель которых - развитие образования в мусульманских странах-участницах организации.

В связи с этим гендиректор ИСЕСКО напомнил о сотрудничестве с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, коснулся гуманитарных и образовательных проектов, которые воплощаются в жизнь при ее поддержке в мусульманских странах.

Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с сотрудничеством между Баку и ИСЕСКО. Он напомнил, что в 2027 году Азербайджан примет Саммит ОИС и будет председательствовать в организации.

Президент подчеркнул, что Азербайджан продолжит поддерживать деятельность как ОИС, так и ИСЕСКО.