"Северные потоки" еще понадобятся Европе – Новак

Вице-премьер России Александр Новак высоко оценил значение, которое газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" имеют для Европы сейчас и в будущем.

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" в будущем окажутся востребованными Европой и стратегически значимыми для нее с точки зрения поставок российского газа. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит сейчас в Москве.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры для поставок газа, стартовавшее в 1970-х годах, выгодно и России, и Европе: Россия обладает энергонезависимостью и может обеспечить энергобезопасность стран, у которых нет своих энергетических ресурсов, то есть страны Европы.

"Поэтому, я думаю, в перспективе, стратегически, скорее всего, эти газопроводы востребованы"

- Александр Новак

Вице-премьер пояснил также, что Москва готова снова запустить поставки газа в Европу при наличии соответствующего желания с их стороны, напомнив о репутации РФ как надежного поставщика.

С другой стороны, указал Новак, если Европа, вопреки собственным интересам, все же не решится вернуться к российскому газу, то у России безусловно найдутся покупатели – страны с растущей экономикой и увеличивающимся потреблением.