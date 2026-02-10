Памятники Карабаха впервые получили сертификаты о вхождении в Список наследия ИСЕСКО

Гендиректор ИСЕСКО вручил сертификаты о включении Агдамского историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" и Шушинского государственного историко-архитектурного заповедника в Список наследия исламского мира ИСЕСКО.

Сегодня состоялась церемония вручения сертификатов о внесении Агдамского историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" и Шушинского государственного историко-архитектурного заповедника в Список наследия исламского мира ИСЕСКО.

Сертификаты вручил генеральный директор ИСЕСКО Салем бин Мухаммед аль-Малик специальному представителю президента АР в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмину Гусейнову в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, который стартовал сегодня в Баку.

В своем выступлении на церемонии Салем бин Мухаммед аль-Малик поведал о визитах делегации ИСЕСКО на освобожденные земли.

Гендиректор напомнил, что представители ИСЕСКО впервые побывали в Карабахе в 2020 году. Тогда делегацию предупреждали о минной опасности на местности. Участники поездки также стали свидетелями масштабных разрушений, произошедших в результате оккупации.

"Во время нашего первого визита мы стали свидетелями очень печальной картины. Мы увидели многочисленные разрушения и осознали масштаб задач, стоящих перед правительством в связи с этим"

- Салем бин Мухаммед аль-Малик

По его словам, была сформирована международная миссия, в работе которой участвовали специалисты из различных стран. Эксперты исследовали пять территорий Карабаха и подготовили отчет.

"Та же миссия вновь вернулась и подготовила второй отчет. Этот отчет был представлен президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву"

- Салем бин Мухаммед аль-Малик

Гендиректор ИСЕСКО подчеркнул, что организация высоко оценивает работу, которая ведется для сохранения исторического и культурного наследия Карабаха.

Салем бин Мухаммед аль-Малик отметил также, что разработанные организацией документы чрезвычайно важны для озвучивания на международном уровне позиции по состоянию исторического наследия Карабаха.