РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа — Путин

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе – по добыче, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Об этом он сказал в ходе выступления на саммите Форума стран-экспортеров газа.
"Россия является одним из ключевых участников глобального газового рынка. Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче"
– Владимир Путин
Он отметил, что в стране уже "создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа", а также развивать его переработку.
По словам российского лидера, стану можно назвать надежным партнером и ответственным поставщиком газа за рубеж.
Владимир Путин подчеркнул, что при этом Россия "использует ресурсную, научную, индустриальную базу для роста национальной экономики".
Россия сделала большой шаг в развитии СПГ-технологий, обозначил президент.
Также он высказал ожидания о том, что роль "природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности и АПК" будет только расти.
"В прошлом году потребление природного газа выросло на 1,2% и достигло 4,2 трлн куб м. Ожидается, что такие тенденции сохранятся, а мировой спрос на газ увеличится до 5,5 трлн куб м в год"
— Владимир Путин
Сегодня четверть энергобаланса планеты приходится именно на газ, заявил глава РФ.
Также Владимир Путин в своем выступлении рассказал о том, как Россия развивается диалог с участниками Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
По его словам, это эспертно-аналитическая платформа для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка.
"Именно так и развивается наш диалог, причем без всяких закулисных интриг и попыток манипулировать рынком"
— Владимир Путин
Около 40% глобального газового экспорта в мире приходится на долю стран ФСЭГ, рассказал он.
Как подчеркнул Путин, страны Форума стран-экспортеров газа могут решать одни из самых сложных вопросов газовой отрасли.