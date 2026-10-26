РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа — Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что РФ является ответственным поставщиком газа на мировой рынок, поскольку считается лидером по добыче и запасам СПГ.

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе – по добыче, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сказал в ходе выступления на саммите Форума стран-экспортеров газа.

"Россия является одним из ключевых участников глобального газового рынка. Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче"

– Владимир Путин

Он отметил, что в стране уже "создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа", а также развивать его переработку.

По словам российского лидера, стану можно назвать надежным партнером и ответственным поставщиком газа за рубеж.

Владимир Путин подчеркнул, что при этом Россия "использует ресурсную, научную, индустриальную базу для роста национальной экономики".

Россия сделала большой шаг в развитии СПГ-технологий, обозначил президент.

Также он высказал ожидания о том, что роль "природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности и АПК" будет только расти.

"В прошлом году потребление природного газа выросло на 1,2% и достигло 4,2 трлн куб м. Ожидается, что такие тенденции сохранятся, а мировой спрос на газ увеличится до 5,5 трлн куб м в год"

— Владимир Путин

Сегодня четверть энергобаланса планеты приходится именно на газ, заявил глава РФ.

Также Владимир Путин в своем выступлении рассказал о том, как Россия развивается диалог с участниками Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

По его словам, это эспертно-аналитическая платформа для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка.

"Именно так и развивается наш диалог, причем без всяких закулисных интриг и попыток манипулировать рынком"

— Владимир Путин

Около 40% глобального газового экспорта в мире приходится на долю стран ФСЭГ, рассказал он.

Как подчеркнул Путин, страны Форума стран-экспортеров газа могут решать одни из самых сложных вопросов газовой отрасли.