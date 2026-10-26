Вестник Кавказа

Лейла Алиева провела встречу с генеральным секретарем Всемирной туристской Организации

Лейла Алиева провела встречу с генеральным секретарем Всемирной туристской Организации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Баку состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с генсеком Всемирной туристской организации Шейхой Ан-Нувейс по вопросам сотрудничества.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева сегодня провела встречу с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Шейхой Ан-Нувейс. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ по итогам мероприятия, прошедшего в Баку.

В ходе визита Шейха Ан-Нувейс отметила архитектуру Баку и Музей Победы. Также стороны высоко оценили уровень сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией.

Участники встречи отметили особое внимание и заботу государства о развитии туристического сектора Азербайджана. Было подчеркнуто, что современная инфраструктура для путешественников создается не только в столице, но и в регионах.

В завершение переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая перспективы дальнейшего совместного взаимодействия в туристической сфере.

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