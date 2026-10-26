Ильхам Алиев: двойные стандарты должны быть исключены из мировой политики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости применения в международной политике двойных стандартов и призвал полностью исключить их.

Баку продолжит противостоять практике применения двойных стандартов в международных отношениях из-за ее абсолютной недопустимости, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Он напомнил о том, насколько широко используются санкции в мировой практике, и выразил недоумение в связи с тем, что Армения, оккупировавшая почти 20% территории Азербайджана и реализовавшая политику этнических чисток, так и не стала их объектом, что является свидетельством использования двойных стандартов.

"Если посмотреть из Азербайджана на север и на юг, можно увидеть сотни санкций. Но против Армении санкции не вводились"

- Ильхам Алиев

Глава государства назвал борьбу с двойными стандартами одним из важных аспектов внешней политики Баку, так как они применяются и сегодня.

"Политика двойных стандартов должна быть полностью исключена из международной политики. Наше общество совершенно нетерпимо к двойным стандартам"

- Ильхам Алиев

Президент пояснил, что политика двойных стандартов заключается также в попытках стран навязывать другим государствам свое понимание, как им нужно жить.

"Прежде чем это делать, следует посмотреть в зеркало и спросить себя: есть ли у вас моральное право читать кому-то нотации, учить независимую страну, как ей жить, что делать и чего не делать?"

- Ильхам Алиев

Он обратил внимание на то, что Баку никогда не занимается вмешательством во внутренние дела других стран и рассчитывает на такое же отношение к себе.

"Мы сосредоточены на решении собственных задач, а происходящее в других странах - дело народов этих стран. Это не наше дело. Поэтому мы ожидаем такого же отношения к нам и добиваемся его"

- Ильхам Алиев