Ильхам Алиев: двойные стандарты должны быть исключены из мировой политики

Баку продолжит противостоять практике применения двойных стандартов в международных отношениях из-за ее абсолютной недопустимости, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.
Он напомнил о том, насколько широко используются санкции в мировой практике, и выразил недоумение в связи с тем, что Армения, оккупировавшая почти 20% территории Азербайджана и реализовавшая политику этнических чисток, так и не стала их объектом, что является свидетельством использования двойных стандартов.
"Если посмотреть из Азербайджана на север и на юг, можно увидеть сотни санкций. Но против Армении санкции не вводились"
- Ильхам Алиев
Глава государства назвал борьбу с двойными стандартами одним из важных аспектов внешней политики Баку, так как они применяются и сегодня.
"Политика двойных стандартов должна быть полностью исключена из международной политики. Наше общество совершенно нетерпимо к двойным стандартам"
- Ильхам Алиев
Президент пояснил, что политика двойных стандартов заключается также в попытках стран навязывать другим государствам свое понимание, как им нужно жить.
"Прежде чем это делать, следует посмотреть в зеркало и спросить себя: есть ли у вас моральное право читать кому-то нотации, учить независимую страну, как ей жить, что делать и чего не делать?"
- Ильхам Алиев
Он обратил внимание на то, что Баку никогда не занимается вмешательством во внутренние дела других стран и рассчитывает на такое же отношение к себе.
"Мы сосредоточены на решении собственных задач, а происходящее в других странах - дело народов этих стран. Это не наше дело. Поэтому мы ожидаем такого же отношения к нам и добиваемся его"
- Ильхам Алиев