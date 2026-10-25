Вестник Кавказа

В Дагестане до конца 2026 года запустят завод стекловолокна за 1,4 млрд руб

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый завод по производству стекловолокна стоимостью 1,4 млрд руб построят в Дагестане до конца 2026 года. Предприятие обеспечит выпуск 750 т продукции и создаст 100 рабочих мест.

В Дагестане на инвестиционной площадке "Уйташ" в Каспийске до конца 2026 года введут в строй завод по производству стеклонити и технических тканей. Об этом РБК Кавказ сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Проект реализует ООО "Каспийский завод стекловолокна". После ввода в эксплуатацию предприятие будет выпускать 750 т стекловолокна в год.

"Реализация проекта позволит организовать выпуск импортозамещающей и высокотехнологичной промышленной продукции на сумму свыше 2,5 млрд руб ежегодно"

- Минпромторг Дагестана

Отметим, в Дагестане реализуется ряд других проектов: асфальтобетонный завод "М-Групп", кондитерская фабрика "Юнион", производство листового стекла "Салаватстекло Каспий" и перенос мощностей "Завода им. Гаджиева", а всего в регионе насчитывается восемь инициатив на 17,9 млрд руб.

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