Россия открыта для сотрудничества в газовой сфере - Путин

Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил, что Россия открыта для сотрудничества и обмена технологическими разработками в газовой сфере на фоне растущего мирового спроса.

Россия открыта для сотрудничества и обмена технологическими разработками в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), проходящем в Москве.

"Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере. Предлагаю обсудить подходы к такой работе и наладить ее в рамках нашего форума"

- Владимир Путин

Также глава государства отметил, что тенденция на рост потребления газа в мире продолжится, и к 2050 году мировой спрос увеличится до 5,5 трлн куб м в год, а международные поставки вырастут примерно в 1,5 раза. Путин напомнил, что в 2025 году потребление газа в мире выросло на 1,2% и достигло 4,2 трлн куб м.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что для стабилизации мирового газового рынка необходимо прекратить конфликты и снять санкции.

"Мы с вами понимаем: масштабные инвестиции возможны только тогда, когда есть стабильный спрос и есть возможность реализовывать добываемые ресурсы после огромных вложений в их добычу. А здесь, конечно, нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятием санкционных режимов"

- Владимир Путин

Он также предложил странам ФСЭГ расширить консультации по кризисным ситуациям и согласовывать поставки.

Отметим, что ФСЭГ является международной межправительственной организацией, в которую на правах полноправных членов входят Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.