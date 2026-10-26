Грузия озвучила амбициозные планы в регионе

Грузия в скором времени планирует стать финансовым центром региона Южного Кавказа – этому способствует удобное географическое положение страны и стратегические инфраструктурные проекты, над которыми работают грузинские власти.

В планах, которые ставят перед собой на ближайшую перспективу власти Грузии – становление страны как важного центра региональных экономических и финансовых связей, заявила на Тбилисском финансовом саммите вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Стратегические цели правительства – повышение конкурентоспособности Среднего коридора, развитие транспортной логистики, энергетической инфраструктуры, а также создание благоприятных условий для международной торговли и инвестиций, отметила министр, передает Sputnik Грузия.

"Наша цель – чтобы Грузия была не просто транзитной страной, а важным центром региональных экономических и финансовых связей"

- Мариам Квривишвили

Это – вполне выполнимые задачи, особенно в свете того, что страна занимает важное и удобное географическое положение, однако для успешного развития экономических коридоров нужно не только развивать транспортные маршруты, но и обладать эффективной финансовой инфраструктурой, основанной на взаимодействии политики, и технологий.

Современная логистика определяется не только тем, насколько быстро движутся грузы, но и тем, насколько быстро и безопасно движется капитал, осуществляются платежи и развиваются торговые и инвестиционные отношения между соседними странами и государствами, – подчеркнула министр.

Правительство страны интенсивно работает над стратегическими инфраструктурными проектами, в числе которых – строительство глубоководного порта Анаклия и проект нового международного аэропорта в Вазиани. Введение в строй этих объектов укрепит позиции Грузии в региональных экономических связях и повысит ее привлекательность для международной торговли и инвестиций, добавила Мариам Квривишвили.