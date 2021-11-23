Президент Азербайджана и его близкие ознакомились с творчеством Фархада Халилова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева сегодня посетили ретроспективную выставку "Мой Абшерон и не только" народного художника Фархада Халилова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга, первая леди Мехрибан Алиева, а также их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева сегодня посетили в Национальном музее искусств Азербайджана выставку "Мой Абшерон и не только", посвященную 80-летию выдающегося художника, председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова.

Экспозиция, включающая более 90 произведений из личной коллекции мастера, была организована министерством культуры, Национальным музеем искусств Азербайджана и Союзом художников Азербайджана: в нее вошли работы, созданные мастером живописи с 1960-х годов по настоящее время: это и живописные полотна, и малые графические работы художника, передает Trend.

Многогранное творчество, самобытный художественный стиль и неповторимая манера письма – именно те факторы, которые отличают творчество выдающегося представителя азербайджанского изобразительного искусства. Работая в различных жанрах, Фархад Халилов объединил казалось бы разные художественные подходы – в его полотнах причудливо переплетаются реализм, авангард и абстракционизм, разнообразие средств художественной выразительности, а также своеобразие цветовых решений.

Излюбленный жанр мастера - пейзажи, особенно красоты Абшерона, в которых отражены природа, изменчивая погода, мощь Каспия, фрагменты жизни апшеронских сел, а также неповторимая атмосфера и присущий всему этому местный колорит, созданный на основе личных наблюдений и впечатлений.

Абшерон – это не только набор картин, но чувства живописца, его размышления и мировоззрение. В его глубоких произведениях - не только визуальные особенности пространства, но и эмоции самого автора, его видение мира.

Выставка, включающая в себя наряду с живописью графические работы, выполненные в различных форматах и с использованием разных художественных подходов, полностью раскрывает широту творческого диапазона Фархада Халилова и наглядно демонстрирует, как со временем в его творчестве развивалась тема Абшерона и что она означет в его творчестве.