Трамп высоко оценил партнерство США и Казахстана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что гордится укреплением партнерства между США и Казахстаном, а также отметил, что ждет визит в Астану и встречу с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил уровень двусторонних отношений Вашингтона и Астаны.

Он подчеркнул, что гордится тем, как за последние годы страны укрепили партнерство.

Также американский лидер отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Соответствующее заявление было отражено в телеграмме Трампа в адрес Токаева по случаю Дня Республики, опубликованной пресс-службой Аккорды.

"Горжусь тем, как за прошедший год мы углубили наше партнерство - от сотрудничества в сфере международного мира и безопасности до заключения знаковых коммерческих соглашений, приносящих пользу обеим странам"

— Дональд Трамп

Президент США напомнил, что его стана первой признала Казахстан в качестве суверенного государства на международной арене в 1991 году.

"Наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности вашей страны остается непоколебимой"

– Дональд Трамп

В телеграмме также отмечается, что компании США "сыграли и продолжат играть важную роль во впечатляющих экономических успехах Казахстана".

"Уверен, что крепнущая дружба между нашими странами будет приносить ощутимые результаты на протяжении многих десятилетий. С нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите G20 в декабре"

— Дональд Трамп

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите G20, который пройдет в Майами в США.