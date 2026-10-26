В столице Грузии появятся звезды в честь легендарных футболистов

Церемония открытия звезд пройдет на тбилисском стадионе "Динамо Арена". Мероприятие запланировано на ближайшую субботу.

В Тбилиси откроют звезды в честь легендарных капитанов грузинского футбола. Об этом рассказал Мамука Кварацхелия, офицер по связям со СМИ УЕФА.

Он подчеркнул, что звезды будут располагаться на стадионе "Динамо Арена".

"Благодарю министра спорта Шалву Гоголадзе, Дато Окиташвили и Лексо Саганелидзе. Благодаря их поддержке на стадионе "Динамо Арена", перед памятником Борису Пайчадзе, откроют звёзды в честь трёх легендарных грузинских капитанов – Муртаза Хурцилава, Манучара Мачаидзе и Александра Чивадзе"

– Мамука Кварацхелия

Он уточнил, что после церемонии открытия звезд пройдет матч между тбилисскими командами "Динамо" и "Иберия".

Церемония открытия звезд пройдет перед памятником Борису Пайчадзе 31 октября. Начало – в 17:00 по местному времени (16:00 мск).