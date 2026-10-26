Грузия превращается в международный финансовый хаб – Турнава

Глава Нацбанка Грузии заявила о превращении республики в международный финансовый хаб. Она подчеркнула, что это происходит благодаря масштабным реформам в экономике.

Грузия постепенно становится ведущим региональным игроком и международным финансовым хабом. Об этом заявила президент Нацбанка Грузии Натия Турнава, выступая 27 октября на Тбилисском финансовом саммите.

Она отметила, что это происходит благодаря масштабным экономическим реформам и рекордным международным резервам

"Грузия постепенно формируется как мощный финансовый хаб, что также является нашей большой амбицией. И Грузия стала частью той международной сети, которая объединяет ведущие финансовые центры мира, такие как Швейцария, Сингапур, Япония, а теперь уже и наша страна. Это, конечно же, не случайно"

– глава регулятора

Она добавила, что это признание масштабных реформ в экономической и финансовой сферах, которые провели власти республики.

Натия Турнава также поведала, что грузинский финансовый сектор в текущих нестабильных условиях отличается высокой устойчивостью и особенно привлекателен для международных инвесторов.

"В последние годы наш финансовый сектор лидирует по доле прямых иностранных инвестиций, которая составляет 34–36%, и это является подтверждением высокого интереса к нашему финансовому, банковскому и небанковскому финансовому сектору. Это делает инвестирование в данную сферу еще более привлекательным, особенно если учесть высокий экономический рост"

– глава Нацбанка Грузии